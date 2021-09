Stop us if you've heard this before: a 🇨🇭 man is into Round 3 at the #USOpen



Henri Laaksonen joins Stan Wawrinka & Roger Federer (2019) as the most recent to achieve the feat. pic.twitter.com/6Pu2KqA4HE — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2021

zieht am US Open in New York in die 3. Runde ein. Der 29-jährige Schaffhauser schlägtaus Chile 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:4.Wegweisend auf dem Weg zum Sieg gegen die Nummer 19 der Welt war der zweite Satz, als Laaksonen einen 5:0-Vorsprung aus der Hand gab und dabei drei Satzbälle verspielte, nach einem 2:5-Rückstand im Tiebreak aber dennoch denschaffte. Die Partie hatte zuvor zweimal wegen Regens kurz unterbrochen werden müssen.Laaksonen (ATP 130) qualifizierte sich damit erstmals in Flushing Meadows für dieund egalisierte sein bestes Grand-Slam-Resultat. Bereits am French Open in Paris hatte er die 3. Runde erreicht. Mitsicherte er sich sein bislang höchstes Preisgeld.In der 3. Runde trifft Laaksonen am Freitag auf(ATP 141). Der Deutsche, wie Laaksonen ein Qualifikant, besiegte den Serben Dusan Lajovic in fünf Sätzen. (zap/sda)