Nils Mani tritt zurück. Dies gab der 29-Jährige auf seiner Website bekannt. Der Berner Oberländer, der Ende 2012 im Weltcup debütierte und 2013 in Québec Juniorenweltmeister in der Abfahrt wurde, fällte diesen Entscheid, nachdem er keine realistische Chance mehr sah, am Ende der laufenden Saison zu den Top-25 der Welt zu gehören. In seiner Karriere fuhr der gelernte Landmaschinenmechaniker zweimal im Weltcup in die Top 10. Sein bestes Resultat ist ein 5. Rang in der Kombination von Wengen 2017. (pre/sda)

Bild: keystone