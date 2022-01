Der Schweizer Ryan Regez doppelt beim Weltcuprennen der Skicrosser im schwedischen Idre Fjäll nach und gewinnt nach seinem Sieg am Samstag auch am Sonntag. Nach einer spektakulären Aufholjagd auf der Zielgeraden setzte sich Regez im Final im Fotofinish gegen den Schweden David Mobärg durch und holte seinen sechsten Weltcupsieg, den dritten in dieser Saison.



Der Berner Oberländer schloss damit in der Weltcup-Gesamtwertung zu dem in Führung liegenden Franzosen Terence Tchiknavorian auf und untermauerte mit den beiden Siegen in Mittelschweden knapp zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking seine Topform.



Bei den Frauen doppelte die Schwedin Sandra Näslund in einem von diversen Stürzen überschatteten Rennen ebenfalls nach und feierte überlegen den neunten Sieg im zehnten Saisonrennen. Zu den Sturzopfern gehörten auch Sanna Lüdi und Saskja Lack. (dab/sda)

Bild: keystone