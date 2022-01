Michelle Gisin (3.) und Joana Hählen (4.) überzeugten im Abschlusstraining zur Weltcup-Abfahrt vom Samstag in Cortina. Die zwei Schweizerinnen büssen weniger als eine halbe Sekunde auf die Spitze ein. Drittbeste Schweizerin im Ort in den Dolomiten war Corinne Suter.



Die Schwyzerin, auf dieser Piste letzten Februar Abfahrts-Weltmeisterin geworden, verlor als Achte knapp eine Sekunde auf Sofia Goggia. Gemächlicher nahm es Lara Gut-Behrami (22.), am Vortag bei der ersten Trainingsfahrt als Fünfte noch die schnellste Schweizerin. In Cortina findet am Samstag die Abfahrt (Start 11.30 Uhr) statt. Am Sonntag folgt der Super-G (11.45 (Uhr). (ram/sda)

Bild: keystone