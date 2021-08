Nach dem FC Barcelona hat am zweiten Spieltag der spanischen Liga auch Real Madrid die ersten Punkte abgegeben. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti musste sich bei Levante mit einem 3:3 begnügen.



Zwei Toren von Vinicius Junior (73./85. Minute) hatte es Real zu verdanken, dass am Ende wenigstens ein Punkt heraussprang. Gareth Bale brachte die Königlichen in der 5. Minute in Front, doch innerhalb von elf Minuten drehte Levante in der zweiten Halbzeit die Partie. Nach Vinicius' erstem Ausgleich ging der Gastgeber elf Minuten vor Schluss erneut in Führung.



Drei Minuten vor dem regulären Spielende sah Levante-Goalie Aitor Fernandez nach einem Foul an Vinicius Junior die Rote Karte. Weil Levante sein Wechsel-Kontingent bereits ausgeschöpft hatte, musste Innenverteidiger Ruben Vezo für die letzten Minuten ins Tor. (sda)