Daswird im Februarüber die Bühne gehen. Wie nach der Entwicklung in den letzten Tagen erwartet, zog die NHL nach einer Fülle von Corona-Fällen und entsprechenden Spielverschiebungen die Reissleine.«Die Liga respektiert und bewundert den Wunsch der NHL-Spieler, ihr Land zu vertreten und an einem Turnier der Besten teilzunehmen», so NHL-Commissioner Gary Bettman. «Dementsprechend haben wir mit dieser Entscheidung so lange wie möglich gewartet und gleichzeitig alle verfügbaren Optionen geprüft, um den Spielern die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 zu ermöglichen.» Leider sei dies angesichts der jüngsten Entwicklungen der Pandemie nicht mehr möglich.so Bettman in der Mitteilung der NHL weiter.Damit müssen alle Nationalteams umdenken und in erster Linie auf Spieler aus den europäischen Ligen setzen.Unter anderen stehen ihm nun der Star-Verteidiger Roman Josi, Captain der Nashville Predators, oder die starken Stürmer Timo Meier (Bild), Nino Niederreiter, Kevin Fiala, Pius Suter und Grégory Hofmann nicht zur Verfügung. (ram/sda)