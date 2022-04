Die 16-monatige Wettkampfpause und der Trainingsrückstand konnten Tiger Woods auch in der 2. Runde des 86. US Masters in Augusta nichts anhaben. Nach Umgängen von 71 und 74 Schlägen belegt der 15-fache Majorturnier-Sieger bei seinem unverhofften Comeback am bedeutendsten Golfturnier den 19. Platz unter 89 klassierten Spielern. Den Cut für die beiden Finalrunden vom Wochenende überstand er ohne Probleme.



Woods liess eine ganze Reihe jüngerer renommierter Konkurrenten hinter sich, die besser als er im Saft sein müssten: beispielsweise Jon Rahm, Rory McIlroy, Brooks Koepka und Jordan Spieth. Koepka und Spieth schieden nach den zwei Runden gar aus.



Im rechten Bein, das er beim Autounfall im Februar 2021 beinahe verlor, spürt Woods immer noch Schmerzen. Es ist gut möglich, dass er das hohe Niveau in der zweiten Hälfte des Turniers nicht wird halten können. So oder so ist das Comeback des 46-Jährigen ein Erfolg, mit dem niemand hatte rechnen können.



Auf die im 2. Rang liegenden Spieler büsste Woods in den ersten zwei Runden nur vier Schläge ein. Der Leader dagegen liegt fünf und mehr Schläge vor allen andern: Scottie Scheffler, der 25-jährige Amerikaner, der Ende März die Spitze der Weltrangliste übernommen hatte, spielte als Einziger im Feld an beiden Tagen Runden unter der Marke von 70 Schlägen. Einen Sieg an einem der vier Turniere auf Grand-Slam-Stufe kann Scheffler noch nicht vorweisen. Der Japaner Hideki Matsuyama und der Amerikaner Dustin Johnson, die US-Masters-Sieger der letzten beiden Jahre, haben sich in recht günstige Positionen gebracht. Sie liegen fünf respektive sechs Schläge hinter Scheffler. (sda)

