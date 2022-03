Für Rafael Nadal verzögert sich der Start in die Sandplatz-Saison – oder sie ist womöglich sogar gefährdet. Der Spanier muss wegen eines Ermüdungsbruchs in einer Rippe gut einen Monat pausieren. Der bislang erfolgreichste Spieler in diesem Jahr zog sich die Verletzung vergangene Woche in Indian Wells zu, wo er im Final die erste Saisonniederlage erlitt.



Nadal hatte am Sonntag in Kalifornien bereits von Problemen bei der Atmung berichtet. Nach der Rückkehr nach Spanien liess sich der 35-Jährige genauer untersuchen. Wann Nadal auf die Tour zurückkehrt, lässt sich noch nicht sagen. Jedenfalls drängt für den Sandplatz-König die Zeit. Das French Open, bei dem der Linkshänder 13 Mal triumphiert hat, beginnt bereits in zwei Monaten am 22. Mai. (abu/sda)

Bild: keystone