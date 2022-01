Für Sofia Goggia wird die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking ein Wettlauf mit der Zeit. Die Italienerin erlitt am Sonntag bei einem schweren Sturz im Super-G in Cortina d'Ampezzo mehrere Verletzungen im linken Knie.



Neben einer Verstauchung des Knies, an dem sie sich 2013 wegen einer Kreuzband-Verletzung hatte operieren lassen müssen, erlitt die Dominatorin dieser Speed-Saison einen Tag nach ihrem sechsten Saisonsieg einen «kleine Fraktur» des Wadenbeins und eine muskuläre Sehnenverletzung.



Goggia wird nun eine Rehabilitation starten, mit dem Ziel, bei der Olympia-Abfahrt am 15. Februar am Start zu stehen. «Ich werde versuchen, den Olympiasieg in der Disziplin, die ich am meisten liebe, zu verteidigen», liess die Geldmedaillengewinnerin von 2018 ausrichten. (dab/sda)

Bild: keystone