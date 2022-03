RB Leipzig bestreitet seine sechste Saison in der Bundesliga und könnte – im Pokal – seinen ersten Titel einfahren. Mit einem 4:0-Sieg in Hannover erreichen die Leipziger souverän die Halbfinals.



Der Zwölfte der 2. Bundesliga konnte den Favoriten nicht fordern. Leipzig führte dank zwei Toren des französischen Goalgetters Christopher Nkunku in der Pause mit 2:0, nach dem Seitenwechsel trafen Konrad Laimer und André Silva.

Bild: keystone

Der Hamburger SV kam gegen den Karlsruher SC im Duell zweier Mannschaften aus der 2. Bundesliga mit höchster Not, im Penaltyschiessen, weiter. Der HSV spielte die letzten knapp 25 Minuten in Überzahl und nutzte dies zum 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit. Der Schweizer Verteidiger Miro Muheim hatte in der 80. Minute einem Offensiven Platz gemacht. Im Penaltyschiessen gerieten die Hamburger in Rückstand, bevor drei Schützen der Karlsruher nacheinander scheiterten. (ram/sda)