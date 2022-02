Schweiz - Spanien und Schweiz - Portugal finden in Genf statt, Schweiz - Tschechien in St.Gallen



Suisse - Espagne et Suisse - Portugal auront lieu à Genève, Suisse - Tchéquie à St-Gall



🇨🇭🆚 🇪🇸

🗓️ 9.6 🕘 20:45



🇨🇭🆚 🇵🇹

🗓️ 12.6 🕘 20:45



🇨🇭🆚 🇨🇿

🗓️ 27.9 🕘 20:45



Diebestreitet die beiden ersten Heimspiele der Nations League in Genf. Am Donnerstag, 9. Juni, 20.45 Uhr, trifft die Mannschaft vonim Stade de Genève auf, am Sonntag, 12. Juni, ebenfalls 20.45 Uhr, auf. Das dritte Heimspiel der Gruppenphase der Nations League gegenfindet am Dienstag, 27. September, um 20.45 Uhr in St. Gallen statt.Die SFV-Auswahl hat an beide Austragungsorte gute Erinnerungen. Im Stade de Genève errang Murat Yakin beim 2:0-Erfolg gegen Nordirland im vergangenen Oktober seinen ersten Pflichtspiel-Sieg als Nationaltrainer. Und auch generell scheint das Genfer Stadion der Schweiz: Die bisherigen sechs WM- oder EM-Qualifikationsspiele in Genf wurden allesamt gewonnen. In St. Gallen war die SFV-Auswahl zuletzt für die Vorbereitung auf die EM 2021 vergangenen Sommer zu Gast. Es gab Siege gegen die(2:1) und(7:0). (pre/sda)