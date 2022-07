Aarau, Thun und Lausanne-Sport starteten ohne Sieg in die Challenge League 2022/23. In den Freitagspielen der 2. Runde antworten Aarau und Lausanne-Sport mit Siegen.



Die beste Rehabilitation glückte Absteiger Lausanne-Sport. Dem 0:1 in Bellinzona liessen die Waadtländer ein 5:1 auf der Tuilière gegen Schaffhausen folgen. Goduine Koyalipou und der von Stade Lausanne-Ouchy verpflichtete Goalgetter Brighton Labeau zeichneten sich als zweifache Torschützen aus.



Lausanne-Sport - Schaffhausen 5:1 (2:1)

2890 Zuschauer. - SR Kanagasingam

Tore: 11. Sanches 1:0. 21. Bobadilla 1:1. 24. Labeau 2:1. 75. Labeau 3:1. 78. Koyalipou (Foulpenalty) 4:1. 92. Koyalipou 5:1.



Aarau geriet bei Neuchâtel Xamax in Rückstand, aber diesmal wussten die Aarauer die Partie zu drehen. Die ersten beiden Tore erzielten Leihspieler: Henri Konde (vom FCZ) für die Neuenburger und Shkelqim Vladi (von YB) für Aarau. Das Siegestor schliesslich schoss nach 70 Minuten der auf diese Saison von den Grasshoppers fix zurückgekehrte Nikola Gjorgjev.



Neuchâtel Xamax - Aarau 1:2 (1:1)

3808 Zuschauer. - SR Von Mandach.

Tore: 37. Koide 1:0. 45. Vladi 1:1. 70. Gjorgjev 1:2.



Wie schon in ersten zwei Saisons nach dem Abstieg 2020 kommt der FC Thun zu Beginn nicht in die Gänge. Nach der Niederlage in Schaffhausen brachten es die Berner Oberländer zuhause gegen Bellinzona nur zu einem 1:1. Den Ausgleich mussten sie in der 91. Minute auf einen Penalty hinnehmen.



Thun - Bellinzona 1:1 (1:0)

3109 Zuschauer. - SR Drmic.

Tore: 29. Ahmed 1:0. 91. Cortelezzi (Foulpenalty) 1:1.

(sda)