Cruising his way into the last 16 ✈️



The No. 2 seed @DaniilMedwed secures his place in the second week for the fourth year running!



🎥: @AustralianOpen | #AusOpen | #AO2022 pic.twitter.com/4Qz0ncc2Nl — ATP Tour (@atptour) January 22, 2022

Am Australian Open in Melbourne schaffen in der unteren Tableauhälfte der Männer die Favoriten den Einzug in die zweite Turnierwoche ohne grosse Probleme.Vorjahresfinalist, der mit einem Turniersieg erstmals die Nummer 1 der Welt werden könnte, benötigte nur gerade knapp zwei Stunden, um sich in drei Sätzen gegendurchzusetzen. Der Sieg gegen den Niederländer ist ein gutes Omen für Medwedew, schlug der Russe doch Van de Zandschulp bereits auf dem Weg zu seinem Sieg am US Open im September in New York.Weniger überzeugend war der Auftritt des Griechen. Die Nummer 4 der Welt siegte gegen6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4 und trifft nun auf den Amerikaner. (sda/bal)