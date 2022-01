Titelverteidiger Russland und Kanada sichern sich am ATP-Cup in Sydney die letzten beiden Halbfinal-Plätze. Kanada ging am letzten Vorrunden-Tag als Sieger des Vierkampfes in der umkämpften Gruppe C hervor. Die jungen Nordamerikaner sorgten in ihrem Match gegen Deutschland schon nach den Einzeln für die Entscheidung. Der 22-jährige Denis Shapovalov gewann gegen Jan-Lennard Struff genauso in drei Sätzen wie der 21-jährige Félix Auger-Aliassime gegen Olympiasieger Alexander Zverev.



Im Halbfinal treffen die Kanadier am Samstag auf Russland, das auch sein drittes Gruppenspiel gegen Italien gewann. Im anderen Halbfinal stehen sich am Freitag Spanien und Polen gegenüber. (dab/sda)

Bild: keystone