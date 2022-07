Samuel Giger nimmt am Sonntag nicht am Rigi-Schwinget teil. Der Dominator der Szene hat seinen Start wegen einer Nackenblessur abgesagt. Der Verzicht ist eine Vorsichtsmassnahme. Die Verletzung erlitt Vorjahressieger Giger am vorletzten Sonntag am Nordostschweizer Fest in Balterswil TG in seinem ersten Duell, als er dank starker Verteidigung eine Niederlage gegen den jungen Berner Adrian Walther verhinderte, dabei aber den Nacken strapazierte. Nach der überstandenen brenzligen Situation blieb Giger souverän und feierte in seinem Heimatkanton den vierten Kranzfest-Sieg in der laufenden Saison. (pre/sda)