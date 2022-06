Der Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist leicht vom Kurs abgekommen. Die Mannschaft aus Florida verliert zum Auftakt der NHL-Halbfinal-Serie gegen die New York Rangers auswärts 2:6. Die Rangers lagen nie im Rückstand und erzwangen mit drei Toren im zweiten Drittel die Vorentscheidung. Tampa Bay kassierte mit den sechs Gegentoren mehr Treffer als die insgesamt drei in der vorangegangenen Playoff-Serie gegen den Qualifikationssieger Florida Panthers.



Die Lightning, die 2020 und 2021 den Stanley Cup gewonnen hatten und zum sechsten Mal in den letzten acht Jahren in den Halbfinals stehen, hatten nach zuletzt sechs Siegen in Serie seit dem 23. Mai kein Spiel mehr bestritten. Die Rangers hingegen wirkten trotz nur einem Tag Pause frisch. In der Nacht auf Dienstag hatten sie in der entscheidenden siebenten Partie etwas überraschend die Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter ausgeschaltet. (pre/sda)