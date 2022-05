Die Genferin Lulu Sun (WTA 276) stand dank einer Wildcard erstmals in ihrer Karriere im Hauptfeld eines WTA-Turniers . Die in Neuseeland geborene 21-Jährige musste bei ihrer Premiere in der marokkanischen Hauptstadt Rabat eine deutliche Niederlage hinnehmen. Sie unterlag in der 1. Runde der zehn Jahre älteren und im Ranking 200 Plätze besser klassierten Niederländerin Arantxa Rus 3:6, 0:6. (zap/sda)

(ATP 22) muss für dasin Paris Forfait geben. Der aktuell in der Tennis-Weltrangliste am besten klassierte Franzose leidet an einer. Dem 35-Jährigen macht ein Fersensporn im rechten Fuss zu schaffen, wie er auf Twitter bekannt gab. Er wolle das Problem mit einem kleinen operativen Eingriff behandeln, um so schnell wie möglich wieder an Turnieren teilnehmen zu können. (pre/sda)

Bonjour à tous, je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l’Open Parc de Lyon et de Roland Garros la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne au talon droit qui m’empêche de me déplacer sur le court.

Thuns Roland Ndongo wurde für eine schwere Tätlichkeit, die zu einer Verletzung führte, für sechs Spiele gesperrt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hatte am 6. Mai im Auswärtsspiel in Winterthur seinem Gegenspieler Samir Ramizi in der Nachspielzeit die Faust ins Gesicht geschlagen. Ramizi klagte danach über leichte Sprachprobleme (Stimmbänder). Zwei Spielsperren hat der frühere Schweizer Junioren-Internationale Ndongo bereits verbüsst. (pre/sda)

Viktorija Golubic erreicht auf Sand im vierten Anlauf erstmals in diesem Jahr die 2. Runde. Am WTA-250-Turnier in Strassburg bezwingt die Zürcherin zum Auftakt die Deutsche Yana Morderger (WTA 379) 6:0, 6:4. Nächste Gegnerin in den Achtelfinals ist entweder die Einheimische Fiona Ferro (WTA 139) oder die Russin Angelina Gabujewa (WTA 594). (pre/sda)

Granit Xhaka droht mit Arsenal die Teilnahme an der Champions League auf der Zielgeraden zu verspielen . Die Gunners stehen nach der 0:2 -Niederlage in Newcastle mit dem Rücken zur Wand. Ein Eigentor von Arsenals Verteidiger Ben White (55.) und ein später Treffer des Brasilianers Bruno Guimaraes (85.) besiegelten die Niederlage der Gäste gegen den Tabellen-Zwölften. Damit hat es Arsenal nicht mehr in der eigenen Hand, sich zum ersten Mal seit sechs Jahren für die Champions League zu qualifizieren. Für Fabian Schär endete das Schweizer Duell vorzeitig und schmerzhaft. Der Innenverteidiger von Newcastle blieb kurz nach der Pause nach einem heftigen Zusammenstoss mit Arsenals Jungstar Eddie Nketiah für kurze Zeit regungslos am Boden liegen und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. (dab/sda) Newcastle United - Arsenal 2:0 (0:0) Tore: 56. White (Eigentor) 1:0. 85. Guimaraes 2:0. Bemerkungen: Newcastle bis 49. mit Schär (mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt), Arsenal mit Xhaka.

Denis Malgin – der produktive Künstler schielt wieder in Richtung NHL

Denis Malgin knüpft an der WM in Finnland bislang nahtlos an seine starken Leistungen in den Playoffs an. Es würde nicht erstaunen, sollte er nochmals eine Chance in der NHL erhalten.

Es ist eine Augenweide, Denis Malgin zuschauen. Er gleitet scheinbar mühelos über das Eis und lässt seine Gegner reihenweise alt aussehen. Und viel wichtiger, er ist auch sehr produktiv. In den zu Ende gegangenen Playoffs der National League, in denen er mit den ZSC Lions seinen ersten Meistertitel nach einer 3:0-Führung nach Siegen im Final gegen Zug auf bittere Art und Weise verpasst hat, gelangen ihm nicht nur je neun Tore sowie Assists in 17 Partien, sondern zeichnete er für nicht weniger als fünf matchentscheidende Treffer verantwortlich. Zudem schoss er im Final zweimal das 1:0.