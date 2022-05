Olympiasieger Tom Pidcock kehrt mit einem Sieg in den Cross-Country-Weltcup zurück. Der 22-jährige Brite, der auf den Saisonauftakt in Brasilien verzichtete, feiert in Albstadt in Baden-Württemberg seinen zweiten Weltcupsieg über die olympische Distanz.



Pidcock verabschiedete sich noch vor Rennhälfte von den Konkurrenten und kontrollierte das Rennen von der Spitze aus souverän. Weltmeister Nino Schurter klassierte sich in Deutschland als Zweiter mit 20 Sekunden Rückstand auf den Briten, eine weitere Sekunde zurück wurde der Rumäne Vlad Dascalu wie Anfang April in Brasilien Dritter.



Die Schweizerinnen verpassen auch im zweiten Weltcup-Rennen der Saison über die olympische Distanz das Podium. Für das Bestresultat in Albstadt sorgt Alessandra Keller als Fünfte. (sda)

Bild: keystone