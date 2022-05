Der frühere Tour-de-France-Sieger Vincenzo Nibali will Ende Jahr seine Karriere als Veloprofi beenden. Das teilte der 37-jährige Italiener am Mittwoch nach der 5. Etappe des Giro d'Italia mit, die in seiner Heimatstadt Messina auf Sizilien zu Ende ging. «Das wird mein letzter Giro sein, am Saisonende höre ich wohl mit dem Profiradsport auf», verkündete Nibali im italienischen Fernsehen mit Tränen in den Augen.



Der unter dem Spitznamen «Hai von Messina» bekannte Nibali gehört zu einem exklusiven Kreis von sieben Fahrern, die in ihrer Laufbahn mindestens einmal die Tour de France, die Vuelta und den Giro gewonnen haben. Dreimal durfte sich der Sizilianer auch über den Gewinn eines Radsport-Monuments freuen: In seiner Heimat triumphierte er 2015 und 2017 in der Lombardei-Rundfahrt sowie 2018 bei Mailand – Sanremo. (sda/dpa)

Bild: keystone