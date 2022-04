Dasmuss am Freitag in Bukarest gegen Rumänien ohneauskommen. Die Stürmerin von Paris Saint-Germain steht wegen eines positiven Corona-Tests frühestens für die nächste Partie der WM-Qualifikation in Thun gegen Italien am Dienstag, 12. April, zur Verfügung. Um den Ausfall von Bachmann zu kompensieren, wurdevom FC Zürich nachnominiert. (abu/sda)

Bologna bremst die AC Milan im Meisterrennen. Die Mannschaft mit dem erstmals von Beginn weg eingesetzten Michel Aebischer trotzte dem Leader der Serie A in der 31. Runde ein torloses Remis ab. Nach drei 1:0-Siegen in Serie blieb die AC Milan diesmal ohne Torerfolg und hat damit nur noch einen Punkt Vorsprung auf den ersten Verfolger Napoli.

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller gleichen ihre Bilanz an der Weltmeisterschaft in Las Vegas auf 2:2 Siege aus. Sie bezwingen das noch sieglose Team aus der Niederlande um Skip Wouter Goesgens 9:6 . Bei Spielhälfte stand es noch 1:1. Ebenfalls in der Nacht auf Dienstag tragen die Curler des CC Bern Zähringer den Match gegen Tschechien aus. (dab/sda)

Der 51-fache schottische Meister Celtic Glasgow hat durch einen 2:1-Sieg im Derby gegen die Rangers wohl für eine Vorentscheidung im Titelrennen gesorgt. Allerdings wurde das Spiel von unschönen Szenen überschattet.

Mit einem Sieg im «Old Firm»-Derby gegen Stadtrivale Rangers hat Celtic Glasgow die schottische Meisterschaft fest im Visier. Das Team von Trainer Ange Postecoglou gewann am Sonntag auswärts mit 2:1 und liegt sechs Spieltage vor Schluss sechs Punkte vor Titelverteidiger Rangers an der Tabellenspitze. Aaron Ramsey hatte die Gastgeber im Ibrox-Stadion schon nach zwei Minuten in Führung gebracht. Doch Tom Rogic (7.) und Cameron Carter-Vickers (43.) drehten die Partie noch vor der Pause. Celtic blieb damit auch im 26. Ligaspiel in Serie ungeschlagen und strebt dem Triple-Gewinn in Meisterschaft und den beiden Pokal-Wettbewerben entgegen.