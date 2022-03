Iga Swiatek wird nach einem Sieg gegen Viktorija Golubic am Montag in einer Woche als 28. Spielerin die Nummer 1 der WTA-Weltrangliste werden. Die Polin wird die Nachfolgerin der zurückgetretenen Ashley Barty. Sie gewann in der 2. Runde des WTA-1000-Turniers in Miami in der Nacht auf Samstag gegen Golubic (WTA 42) in weniger als einer Stunde 6:2, 6:0.



Swiatek hatte in der 1. Runde ein Freilos und musste mindestens einen Match gewinnen, um die Nummer 1 zu werden. Sie ist seit zwölf Partien unbesiegt, und sie ist mit 20 Jahren die jüngste Weltranglisten-Erste seit der Dänin Caroline Wozniacki im Jahr 2010. (sda)

Bild: keystone