Sechs Wochen nach seinem Rücktritt als Sportdirektor von Ajax Amsterdam hat Marc Overmars wieder eine neue Anstellung gefunden. Der 48-jährige ehemalige niederländische Internationale wird technischer Direktor bei Royal Antwerpen , dem aktuellen Meisterschafts-Dritten in Belgien mit dem Schweizer Stürmer Michael Frey . Overmars musste Anfang Februar nach viel Aufruhr bei Ajax Amsterdam abtreten, weil er mehrere weibliche Angestellte des Traditionsverein über einen längeren Zeitraum mit unangemessenen Textnachrichten belästigt hatte. Dafür entschuldigte er sich später öffentlich. Overmars arbeitete nach seiner Spielerkarriere ab 2012 im Management von Ajax Amsterdam und hat massgeblich mitgeholfen, den Klub wieder an die erweiterte europäische Spitze zu führen. (pre/sda)

Nächste Woche greift wieder in den Turnierbetrieb ein. Der Waadtländer, in der Weltrangliste auf Platz 232 zurückgefallen, ist für das gemeldet. Das bislang letzte Turnier vor der langen Verletzungspause, während der er sich zwei Fussoperationen unterzog, bestritt Wawrinka Anfang März 2021, also vor mehr als einem Jahr, in Doha.

Der italienische Paris-Roubaix-Sieger Sonny Colbrelli ist nach dem Zielsprint der Auftaktetappe der Katalonien-Rundfahrt bewusstlos zusammengebrochen . Wie Colbrellis Team Bahrain Victorious mitteilte, wurde der Sprintspezialist im Zielraum umgehend medizinisch versorgt und anschliessend in ein Spital gebracht. Bei seinem Abtransport mit einem Krankenwagen in das Universitäts-Krankenhaus von Girona sei er in einem stabilen Zustand gewesen. Im Spital würden weitere Untersuchungen vorgenommen, teilte der Rennstall mit. Der 31-jährige Colbrelli war beim Rennen Paris-Nizza wegen einer Bronchitis ausgestiegen und hatte deswegen auch auf einen Start bei Mailand-Sanremo am letzten Samstag verzichtet. (dab/sda/dpa)

Nach dem EHC Kloten qualifizieren sich auch, der Zweite der Qualifikation, sowie derfür die. Die Serie zwischenundgeht beim Stand vonin die 6. Runde.Dank einemam Montag setzten sich die Oltner gegen Sierre in der Best-of-7-Serie souverän mit 4:1 durch. Die drei Heimspiele entschied Olten mit insgesamt 22:6 Toren für sich. Thurgau lag im fünften Spiel in Weinfelden gegen Langenthal zwischen der 15. und der 56. Minute in Rückstand.erzielte das entscheidende 2:1 in der 8. Minute der Verlängerung.La Chaux-de-Fonds konnte als einziges Team in der 5. Runde den Heimvorteil nicht nutzen. Visp siegte mit je einem Tor pro Drittel 3:0. Die Walliser bekommen die Möglichkeit, die Serie mit einem Heimsieg in der nächsten Runde zum 3:3 auszugleichen.Da entweder der Dritte der Qualifikation (La Chaux-de-Fonds) oder der Sechste (Visp) weiterkommen werden, sind die Halbfinal-Paarungen noch offen. (dab/sda)

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni sind an der WM im kanadischen Prince George auch nach fünf Partien unbesiegt. In der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit bezwingen sie die Türkei 8:3 und Italien 8:6. Die Titelverteidigerinnen Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau gerieten über die insgesamt 19 gespielten Ends einzig im 1. End des Spiels gegen Italien in Rückstand (0:1). Im Übrigen dominierten sie meist klar. Die von Dilsat Yildiz angeführten WM-Debütantinnen aus der Türkei gaben nach neun Ends auf. Die Italienerinnen um Skip Stefania Constantini brachten es immerhin über die volle Distanz. Die letzten zwei Ends der Partie gegen Italien bestritt Ersatzspielerin Carole Howald anstelle von Silvana Tirinzoni. (pre/sda)

Die Schweizer Leichtathletik befindet sich im Hoch – und es kann noch besser werden

Das Hoch in der Schweizer Leichtathletik hält an. An den Hallen-Weltmeisterschaften in Belgrad überzeugen Mujinga Kambundji, Loïc Gasch und Simon Ehammer im Speziellen sowie die Equipe von Swiss Athletics als Ganzes.

Die Goldmedaille der Bernerin in der Paradedisziplin Sprint sowie die silbernen Coups des Hochspringers aus der Waadt und des jungen Mehrkämpfers aus dem Appenzell bleiben als Glanzlichter in Erinnerung. Die drei Erfolge bilden die Spitze des Eisbergs von durchwegs starken Resultaten der Schweizer Mannschaft in Serbien.