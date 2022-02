Der in seiner Karriere von vielen Verletzungen heimgesuchte Juan Martin Del Potro kündigt an einer Medienkonferenz den Rücktritt an. Ab Dienstag dieser Woche spielt der 33-Jährige am ATP-Turnier in Buenos Aires. «Aber es ist wohl keine Rückkehr, eher ein Abschied», sagte der fast zwei Meter grosse Argentinier, den sie auch den «Turm von Tandil» nennen.



Ein verletztes Knie macht Del Potro trotz zahlloser Behandlungen besonders stark zu schaffen. Er wolle jetzt einfach ein 33-Jähriger sein, der ohne Schmerzen leben könne. Sein grösster Erfolg war der Sieg am US Open 2009, an dem er im Final in fünf Sätzen Roger Federer bezwang. Unvergesslich war auch der epische Halbfinal an den Olympischen Spielen 2012 in London, als er gegen Federer den Kürzeren zog. (ram/sda)

Bild: keystone