Roman Josi ist in der NHL neu der Schweizer mit den meisten Einsätzen. Beim 6:3 gegen die Toronto Maple Leafs bestreitet der Berner seine 821. Partie und überflügelt damit sein Idol Mark Streit. Und er baut mit drei Skorerpunkten seine eindrückliche Serie aus.



Der 31-Jährige ist beim 6:3-Erfolg der Nashville Predators gegen Toronto an den letzten drei Toren beteiligt und hat massgeblichen Anteil am sechsten Sieg in den letzten acht Spielen für das Team aus Tennessee. Im letzten Drittel legte er erst den Powerplay-Treffer von Filip Forsberg auf, der sich mit seinem 211 Treffer zum besten Torschützen der Organisation machte. Danach eroberte Josi jeweils in der Defensivzone die Scheibe zurück und leitete den erfolgreichen Gegenstoss ein.



Der Berner hat in seinen 60 Partien in dieser Saison längst neue persönliche Bestmarken in Toren (17), Assists (58) und Punkten (75) aufgestellt. Im Vergleich mit den Schweizer Spielern in der NHL-Geschichte ist er seit der Partie gegen die Maple Leafs nach seinem 821. Einsatz nun auch alleiniger Rekordhalter in absolvierten Spielen und hat damit mehr Spiele bestritten als sein Idol Mark Streit, der seine Karriere 2017 beendet hatte.



Mit seinen drei Assists liess Josi zudem eine eindrückliche Serie weitergehen. In den letzten vier Spielen hat er immer mindestens drei Skorerpunkte gesammelt. Das ist in der NHL noch keinem Verteidiger gelungen ausser dem Kanadier Bobby Orr, der bis 1978 aktiv war und sogar einmal während sechs Spielen immer mindestens drei Punkte holte. Auch deshalb überrascht es nicht, gilt Josi als heisser Anwärter auf die James Norris Memorial Trophy für den wertvollsten Verteidiger der Liga. 2020 hatte Josi diese Auszeichnung als erster Schweizer schon einmal erhalten. (sda)