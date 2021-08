Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month



Die Vereine derstellen keine Spieler für WM-Qualifikationsspiele in jene Länder ab, die wegen der Corona-Pandemie auf der so genannten Roten Liste der britischen Regierung stehen.«Widerstrebend, aber einstimmig» hätten die Vereine diesen Entscheid am Dienstag gefällt, teilten die Verantwortlichen des Ligaverbandes mit. Der Beschluss tangiert den Angaben zufolge rund 60 Spieler aus 19 Premier-League-Klubs, die im September in 26 betroffene Länder reisen sollten.Auf der Liste stehen überwiegend Länder in Südamerika und Afrika. Einreisende aus diesen Ländern müssen sich für zehn Tage in Hotelquarantäne begeben. Die nächsten Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft in Katar finden vom 2. bis 10. September statt. (abu/sda/dpa)