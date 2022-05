MAX VERSTAPPEN REIGNS IN SPAIN!!! 👑



ist der grosse Sieger des Grand Prix von Spanien. Der Niederländer gewinnt im Red Bull zum zweiten Mal das Rennen in Montmeló und übernimmt die Führung in der WM-Gesamtwertung.Verstappen siegte vor seinem mexikanischen Teamkollegenund dem Britenim Mercedes. Der Weltmeister profitierte bei seinem insgesamt 24. Triumph in der Formel 1 vom Ausscheiden von Charles Leclerc. Der Monegasse im Ferrari wurde klar in Führung liegend durch einen Motordefekt zur Aufgabe gezwungen.Nach seinem vierten Sieg in der laufenden Saison, dem dritten in Folge, liegt Verstappen im Gesamtklassement nun sechs Punkte vor dem. Ein erstes Mal hatte Verstappen den Grossen Preis von Spanien vor sechs Jahren gewonnen. Es war damals sein erstes Rennen als Fahrer von Red Bull nach dem Cockpit-Tausch mit dem Russen, der zum Schwesterteam Toro Rosso abgeschoben wurde.Ohnekam auch Verstappen am Sonntag nicht über die Runden. In früher Phase des Rennens kam er, verursacht offenbar durch eine Windböe, von der Strecke ab und handelte sich einen entsprechend grossen zeitlichen Rückstand auf den vorausfahrenden Leclerc ein. Dazu kamen Probleme mit dem DRS-System, die Verstappen mehrfach daran hinderten, den Heckflügel flach zu stellen.Hinter Russell undim zweiten Ferrari reihte sich Lewis Hamilton im anderen Mercedes als Fünfter ein. Der Rekordweltmeister belohnte sich für eine beeindruckende Aufholjagd in einem Rennen, das für ihn schon nach der ersten Runde gelaufen schien und in dem er sogar über eine Aufgabe sinniert hatte. Hamilton war nach einer Kollision mit dem Dänen Kevin Magnussen im Haas und dem nötig gewordenen Zwischenstopp ans Ende des Fahrerfeldes zurückgefallen.wurde Sechster. Der Finne gewann auch im fünften Rennen in dieser Saison, in dem er ins Ziel kam, WM-Punkte. Bottas' Teamkamerad Zhou Guanyu schied mit einem Antriebsproblem aus. (zap/sda)