Dario Cologna lief in Oberstdorf in der 3. Etappe der Tour de Ski im Massenstart-Rennen über 15 km Skating in den 15. Rang. Nach einem beherzten Auftritt büsste der Routinier auf der Schlussrunde.



Bei der vorletzten Zielpassage bot sich ein Bild, das an die Stärkeverhältnisse vor ein paar Jahren erinnerte. Cologna nahm die Schlussrunde in einer Fünfergruppe im Rücken von Alexander Bolschunow und Johannes Hösflot Klaebo in Angriff. Der in Davos sesshaft gewordene Routinier hatte einiges investiert, um sich in diese Ausgangslage zu bringen. Als Bolschunow dann voll aufs Tempo drückte, war es um Cologna geschehen. Er hatte auch bei kompakten, schnellen Verhältnissen keine Chance, im Windschatten mitzuhalten.



Cologna wurde vom Feld der Verfolger geschluckt und büsste auf der Schlussrunde 40 Sekunden ein. Auch Jonas Baumann (13.) zog am Team-Leader vorbei, Beda Klee (16.) folgte unmittelbar hinter Cologna. (abu/sda)

Bild: keystone