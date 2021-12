Genève-Servette gewinnt erstmals in dieser Saison drei Partien in Folge. Die Genfer besiegen die ZSC Lions zu Hause 3:1.



Servette gehört bislang zu den grössten Enttäuschungen der laufenden Meisterschaft. Im Frühjahr noch Finalist droht den Genfern gar das Verpassen der Playoff-Achtelfinals. Am 10. November zogen die Verantwortlichen die Reissleine und ersetzten Trainer Patrick Emond durch dessen Assistenten Jan Cadieux. Dieser führte Servette im siebenten Spiel zum fünften Sieg, womit die Genfer als Zehnter erstmals seit dem 1. Oktober wieder über dem zweiten Strich klassiert sind. Zum Vergleich: In den 23 Partien unter Emond gewann Servette siebenmal.



Gegen den ZSC stellte Valtteri Filppula in der 48. Minute nach einem Fehlpass des Zürcher Verteidigers Christian Marti mit dem 3:1 den Zweitore-Vorsprung wieder her. Henrik Tömmernes hatte das Heimteam in der 16. Minute in Führung gebracht, in der 23. Minute erhöhte Daniel Winnik mit einem Ablenker nach nur vier Sekunden im dritten Powerplay der Genfer diesem Abend auf 2:0. Für die Lions traf einzig Justin Sigrist (26.), der zuvor 15 Spiele in Folge kein Tor erzielt hatte.



Der Sieg der Gastgeber ging absolut in Ordnung, Servette war über die gesamte Partie gesehen die bessere Mannschaft. Derweil verlor der ZSC, der die ersten beiden Saisonduelle gegen die Genfer zu Hause für sich entschieden hatte, auch das zweite Spiel in dieser Woche nach dem 5:6 am Dienstag bei den Rapperswil-Jona Lakers. Immerhin bleibt den Zürchern eine lange Heimreise erspart, da sie am Freitag in Lausanne spielen. (zap/sda)

