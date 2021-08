Zum Abschluss der WM-Vorrunde blieb das Schweizer Frauen-Nationalteam in Calgary auch gegen Finnland ohne Siegchance. Gegen Finnland verlor das Team von Trainer Colin Muller 0:6. In den Viertelfinals wartet das Team ROC auf die Schweizerinnen.



Die Schweiz geriet bereits im Startdrittel hoffnungslos mit 0:4 ins Hintertreffen. Nach dem 0:1 im Powerplay durch Susanna Tapani schoss Petra Nieminen einen Hattrick für die Finninnen. In der Folge ging es für die Schweizerinnen nur noch um Schadensbegrenzung. Am Ende resultierte dennoch die höchste Niederlage an dieser WM.



Nicht nur defensiv überzeugten die Schweizerinnen nicht, wie bereits in den Spielen zuvor agierten sie insbesondere auch offensiv harmlos. Nur gerade fünf Torschüsse brachten sie gegen Finnland zustande.



Alina Müller, die im zweiten Spiel mit einer Sprunggelenkverletzung ausfiel und für den Rest der WM nicht mehr mitspielen kann, fehlte erneut an allen Ecken und Enden. In den vier Gruppenspielen erzielte die Schweiz nur gerade beim 1:3 gegen die Russinnen einen Treffer.



Der spezielle Modus will es so, dass die Schweizerinnen dennoch die Viertelfinals bestreiten. Die Equipe gehört der Gruppe A mit den fünf besten Teams an und stand bereits vor dem Turnier als Viertelfinalist fest. Die Partie gegen die Russinnen findet am Samstag statt. (nih/sda)

Bild: keystone