Nadine Fähndrich stiess zum Auftakt des Langlauf-Weltcups in Kuusamo im Sprint in die Halbfinals vor. Die Luzernerin zeigte im Rennen in der klassischen Technik eine gute Leistung. Der 12. Rang dokumentierte die Tatsache, dass Fähndrich in der Vorbereitung viel in die klassische Technik und den Doppelstockstoss investiert hat. Die WM-Dritte im Team-Sprint will ihre Allrounder-Qualitäten verbessern und in jedem Rennen in die Top 15 laufen.



Jovian Hediger zeigte zum Auftakt seiner letzten Saison eine gute Leistung. Die Qualifikation absolvierte er mit Platz 19 souverän, in den Viertelfinals verpasste er die nächste K.o.-Runde bloss um eine halbe Sekunde. Die Tagessiege gingen auf das Konto der Schwedin Maja Dahlqvist und Alexander Terentjew. Der 22-jährige Russe liess dem Sprint-Dominatoren Johannes Hösflot Klaebo aus Norwegen keine Chance. (ram/sda)

Bild: keystone