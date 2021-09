What a moment for @LandoNorris as he clinches the first pole position of his F1 career! 🎧 😊 🚀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/0tVfN4CqTU — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Das Qualifying zumendet in Sotschi mir einer grossen Überraschung:erobert im McLaren seine erste Pole-Position vorim Ferrari. Eine grosse Rolle spielte das. Am Morgen mussten wegen heftigem Regen das dritte Training sowie alle Rahmenrennen abgesagt werden. Erst kurz vor Beginn der Qualifikation hörte der Regen auf. Drei Minuten vor Trainingsende konnten gar alle Fahrer auf Slick-Reifen wechseln. Am besten auf Temperatur brachte Norris seine Reifen. Der 21-jährige Brite, vor zwei Wochen in Monza Zweiter hinter Teamkollegegeworden, war gut eine halbe Sekunde schneller als Sainz im Ferrari. Für McLaren ist es die erste Pole-Position seit 2012 in Brasilien.In der zweiten Reihe stehen mit Williams-Fahrerunddie beiden Fahrer, die 2022 Teamkollegen bei Mercedes sein werden. Hamilton hat am Sonntag die Chance, seinen Fünf-Punkte-Rückstand in der Gesamtwertung aufwettzumachen. Der Niederländer wurde nach einem Motorenwechsel am Red Bull-Honda wie(Ferrari) und(Williams) ans Ende des Feldes strafversetzt. Die Fahrer von Alfa Romeo schieden schon nach dem ersten Teil der Qualifikation aus., der die vergangenen zwei Rennen wegen Corona verpasst hatte, erbte nach der Rückversetzung von drei Fahrern Startposition 14,Platz 16. (pre/sda)