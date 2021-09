Xherdan Shaqiri erzielt sein erstes Tor in der Ligue 1. Der Schweizer Internationale trifft beim 3:1-Heimsieg gegen Troyes zum Ausgleich.



Drei Minuten nach der Pause war Shaqiri erfolgreich. Der Basler dribbelte sich auf der rechten Seite frei und traf aus spitzem Winkel in die entfernte Torecke. Damit gelang Shaqiri in seinem vierten Einsatz für Lyon der zweite Skorerpunkt, nachdem er zuvor schon einen Treffer vorbereitet hatte.



Shaqiri hätte schon in der Startviertelstunde treffen können. Aber die gesamte Mannschaft zeigte sich in dieser Phase zu wenig effizient und geriet Sekunden vor der Pause trotz klarer Überlegenheit prompt in Rückstand. Die Treffer zum Sieg gelangen dem italienischen Europameister Emerson und dem brasilianischen Internationalen Lucas Paqueta.



Im Duell zwischen dem von Vladimir Petkovic trainierten Bordeaux und Montpellier mit Jonas Omlin im Tor gab es keinen Sieger. Der Nigerianer Samuel Kalu sicherte Bordeaux mit dem 3:3 in der 85. Minute einen Punkt.



Leader Paris Saint-Germain wahrte derweil auch ohne Lionel Messi seine makellose Bilanz. Achraf Hakimi traf beim 2:1 in Metz zweimal, das zweite Mal in der 95. Minute. (zap/sda)



Lyon - Troyes 3:1 (0:1)

Tore: 45. Chavalerin 0:1. 48. Shaqiri 1:1. 72. Emerson 2:1. 89. Paqueta 3:1.

Bemerkungen: Lyon mit Shaqiri (bis 88.).