Den Stanley Cup machen dieses Jahr die Colorado Avalanche und die Tampa Bay Lightning unter sich aus. Das erste Spiel des NHL-Finals findet in der Nacht auf Donnerstag in Denver statt.



Die Tampa Bay Lightning setzte sich in Florida gegen die New York Rangers 2:1 durch und gewann die Best-of-7-Serie mit 4:2 Siegen. Dem Captain Steven Stamkos gelang dabei ein Doppelpack. Der Kanadier erzielte den Siegtreffer in der 54. Minute, nur 21 Sekunden nachdem Frank Vatranoim im Powerplay den Ausgleich für die Rangers erzielt hatte.



Nach einem 0:2-Rückstand in der Serie gewann der zweifache Titelträger zum vierten Mal in Folge und darf weiter von einem historischen Triple träumen. Das letzte Team, dem dies gelang, waren die New York Islanders im Jahr 1983. (dab/sda/afp)