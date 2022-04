Max Verstappen verhindert fürs Erste die Party im Ferrari-Land. Der Weltmeister sichert sich für das Sprintrennen des Grand Prix der Emilia Romagna in Imola die Pole-Position. Verstappen entschied das Duell gegen Charles Leclerc im Ferrari in einem vom Regen und von fünf Unterbrüchen beeinträchtigten Qualifying am Ende klar für sich. Der Niederländer war in der entscheidenden Phase fast acht Zehntel schneller als der in der WM-Wertung deutlich führende Monegasse.

Bild: keystone

Derweil sich Leclerc vor Heimkulisse seines Arbeitgebers selbstredend den besten Startplatz zum Ziel gesetzt hatte, war der Ärger für seinen Teamkollegen Carlos Sainz ungleich grösser. Der Spanier beendete seinen Arbeitstag in einem beschädigten Auto. Er rutschte im zweiten Teil des Qualifyings von der Strecke und schlug im Reifenstapel ein. Um eine Enttäuschung reicher ist auch das Team Mercedes. George Russell und Lewis Hamilton werden am Samstag von den Plätzen 11 beziehungsweise 13 losfahren.



Neben dem siebenfachen Weltmeister auf Platz 14 wird Zhou Guanyu im einen Auto des Teams Alfa Romeo in der Startaufstellung stehen. Der Chinese zog im internen Duell gegen Valtteri Bottas deutlich den Kürzeren. Der Finne, der das Auto kurz vor dem Ende der Qualifikation wegen eines technischen Defekts ausrollen lassen musste, darf von Position 8 aus auf Punktezuwachs hoffen. (sda)