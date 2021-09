Marlen Reusser gewinnt wie im Vorjahr die Silbermedaille im WM-Zeitfahren. Die Bernerin muss sich an den Titelkämpfen in Flandern nur der Niederländerin Ellen van Dijk geschlagen geben.



Auf die EM-Zweite verlor Reusser, die bei beiden Zwischenzeiten die Schnellste gewesen war, auf den gut 30 völlig flachen und meist geradeaus führenden Zeitfahr-Kilometern zwischen Knokke-Heist und Brügge 10 Sekunden. Dritte wurde mit der Zeitfahr-Olympiasiegerin Annemiek van Vleuten eine weitere Niederländerin.



Für Reusser, die an ihrem 30. Geburtstag mit dem WM-Titel geliebäugelt hatte, war es insgesamt die fünfte Medaille an Grossanlässen, die dritte in dieser Saison nach Olympia-Silber und EM-Gold. (abu/sda)