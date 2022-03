Olympiasieger Nevin Galmarini erklärt seinen Rücktritt. Der 35-jährige Alpin-Snowboarder wird am übernächsten Wochenende in Berchtesgaden sein letztes Weltcup-Rennen bestreiten. Galmarini gewann 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Parallel-Riesenslalom, nachdem er vier Jahre zuvor in Sotschi in der gleichen Disziplin Dritter geworden war. Zu seinen grössten Erfolgen gehören auch WM-Bronze 2017 in der Sierra Nevada und der Gewinn des Gesamtweltcup 2018. «Ich blicke mit viel Stolz und Freude auf die vergangenen Jahre zurück. Ich hatte eine fantastische Zeit im Snowboardsport, konnte mir sämtliche sportlichen Ziele und Träume erfüllen», bilanzierte der Bündner.



Seit seinem Debüt 2006 gewann Galmarini drei Weltcup-Rennen und kam zu neun weiteren Podestplätzen. Wegen hartnäckigen Rückenproblemen verlief die Zeit nach der überragenden Saison 2017/2018 nicht mehr so erfolgreich. Für die Olympischen Spiele in Peking schaffte der Vater von Zwillingen die Selektion, schied aber in seiner Paradedisziplin schon in der Qualifikation aus. Nun sei die Zeit gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Er habe gemerkt, dass er Neues kennenlernen wolle, erklärte Galmarini, der im Januar sein Masterstudium im Bereich Management abgeschlossen hat. «Ich freue mich, meine neue Karriere zu lancieren.» (pre/sda)

Bild: keystone