Jil Teichmann kämpft sich im WTA-1000-Turnier in Rom in die Viertelfinals. Die Linkshänderin schlägt die Kasachin Jelena Rybakina in drei Sätzen. Mit dem 6:7 (3:7), 6:3, 7:5 löste Teichmann zum zweiten Mal hintereinander eine kräftezehrende Aufgabe – einen Tag, nachdem sie die Weltranglisten-Sechste Karolina Pliskova ebenfalls in drei Sätzen und in knapp zweidreiviertel Stunden niedergerungen hatte.



Mit Rybakina traf Teichmann auf eine Kontrahentin, die sich im Vergleich zum ersten Duell in der vergangenen Woche deutlich zu steigern vermochte. Jene Partie hatte die Seeländerin im Turnier der Kategorie 1000 in Madrid auf dem Weg in den Halbfinal klar in zwei Sätzen gewonnen. So wurde die zweite Begegnung mit der gebürtigen Russin, die als Nummer 17 in der Weltrangliste um zwölf Plätze besser klassiert ist, zu einem Abnützungskampf, den Teichmann in knapp drei Stunden und trotz dreimaligem Break-Rückstand im dritten Satz für sich entschied. (abu/sda)

Bild: keystone