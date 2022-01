75% of all adults are fully vaccinated.



Congratulations to our fellow citizens for this momentous feat.



Proud of all those who are making our vaccination drive a success. https://t.co/OeCJddtAL8 — Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2022

In Indien haben inzwischen drei von vier Erwachsenen eine zweite Corona-Impfung erhalten. Dies schrieb Premierminister Narendra Modi am Sonntag auf Twitter und fügte hinzu:Die meisten Menschen in dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land bekommen das von AstraZeneca hergestellte Mittel mit dem Namen Covishield.Vor rund zwei Wochen hatte Indien auch damit begonnen, einen Teil seiner Bevölkerung zu boostern.Die Zahl der erfassten Neuinfektionen binnen 24 Stunden sank inzwischen den vierten Tag in Folge. Das Gesundheitsministerium meldete am Sonntagmorgen 234'281 Neuansteckungen.Offiziellen Angaben zufolge starben insgesamt 494'110 Menschen in dem Land. Es wird jedoch befürchtet, dass die Dunkelziffer sowohl bei Infektionszahlen als auch bei Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, hoch ist. (sda/dpa)