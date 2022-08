3rd @ATPChallenger title for @DominicStricker, 2nd on home soil! The teenager will be jumping into the @atptour top-130 for the first time. Huge congrats, Domi, well deserved!! #SupportTheSwiss #BuildTheNextGeneration pic.twitter.com/fBODgSQEd5 — Swiss Tennis (@swiss_tennis) July 31, 2022

hat am Heimturnier inseinen dritten Turniersieg auferrungen. Der 19-jährige Berner behauptete sich im Final gegen den ehemaligen Top-10-Spieleraus Lettland (ATP 365) in 2:10 Stunden mit 5:7, 6:1, 6:3.Im Duell zweier Offensivspieler geriet Stricker mit eigenem Aufschlag bis zum Stand von 5:6 im ersten Satz nicht in Bedrängnis. Dann wurde ihm zum Verhängnis, dass ihn der erste Service in jener Phase zu oft im Stich liess. Den zweiten Satz gewann er deutlich, auch weil Gulbis vorübergehend den Fokus verlor und sich über allerhand Dinge aufregte. Das entscheidende Break im dritten Satz gelang dem Schweizer zum 5:3, nachdem er beim Satzanfang vier Breakbälle abgewehrt hatte.Dank dem zweiten Turniersieg in diesem Jahr verbessert sich Stricker in der Weltrangliste um fast 50 Plätze. Er wird im Ranking vom Montag um Platz 125 klassiert sein und zum ersten Mal zu den besten 150 Spielern der Welt gehören. (abu/sda)