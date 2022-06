Golferwird am US Open von nächster Woche in Brookline, Massachusetts, nicht teilnehmen. Nach eigenen Angaben schlägt sich erneut mitherum, das er beim Autounfall im Februar 2021 beinahe verloren hätte. Auf Twitter schrieb Woods, sein Körper brauche mehr Zeit, um für ein Majorturnier stark genug zu sein. Deshalbim schottischen St.Andrews, das am 14. Juli beginnt.Woods' einzige Turnierstarts seit Dezember 2020 waren jene im April dieses Jahres am US Masters in Augusta und einen guten Monat später an der US PGA Championship in Tulsa. Beide Male qualifizierte er sich für die beiden Finalrunden. In Augusta wurde er 47., in Tulsa gab er nach der dritten Runde unter Schmerzen auf. (ram/sda)