An den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Rom hatten Tanja Hüberli und Nina Brunner das Weiterkommen mit zwei Siegen in den ersten zwei Gruppenspielen sichergestellt. Mit 21:19 und 21:15 bezwangen die als Nummer 11 gesetzten Europameisterinnen auch noch die ebenfalls mit zwei Siegen gestarteten Deutschen Sandra Ittlinger und Isabel Schneider. Auf diese Weise ziehen Hüberli/Brunner als Gruppensiegerinnen in die Sechzehntelfinals ein. (sda)