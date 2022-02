Viktorija Golubic (WTA 36) steht am WTA-1000-Turnier in Doha nach einem 6:4, 6:4-Erfolg über die deutsche Qualifikantin Andrea Petkovic in der 2. Runde, in der sie auf die als Nummer 7 gesetzte Polin Iga Swiatek (WTA 9) treffen wird. Golubic verlor zuletzt in Adelaide und am Australian Open in der 1. Runde. In Dubai scheiterte sie letzte Woche in der Qualifikation. Gegen die 34-jährige Deutsche feierte Golubic den zweiten Sieg innerhalb weniger Wochen. Schon am Billie-Jean-King-Cup (früher Fed Cup) hatte Golubic 6:4, 7:5 gewonnen. (pre/sda)

Bild: keystone