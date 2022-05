Kevin Anderson hat im Alter von 35 Jahren seine Karriere beendet. Seine grössten Erfolge feierte der 2,03 m grosse Südafrikaner am US Open 2017 und in Wimbledon 2018, wo er jeweils den Final erreichte, in diesen gegen Rafael Nadal beziehungsweise Novak Djokovic aber chancenlos blieb.



Auf dem Weg in den Wimbledon-Final schlug Anderson in den Viertelfinals Roger Federer in einem epischen Match nach einem 0:2-Rückstand noch in fünf Sätzen. Danach erreichte er mit Rang 5 in der Weltrangliste sein bestes Ranking der Karriere. Insgesamt gewann Anderson sieben ATP-Titel und knapp 18 Millionen Dollar Preisgeld. (abu/sda)

Bild: keystone