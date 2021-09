Tom Lüthi egalisierte sein zweitbestes Saisonresultat: Beim Grand Prix von San Marino in Misano fuhr der Berner in der Moto2 auf Rang 11. Nur einmal war er in diesem Jahr als Neunter besser, in Silverstone dann ebenfalls Elfter.



Von Position 14 aus gestartet, arbeitete sich Lüthi bis zur Rennhälfte auf den 10. Platz nach vorne. In der Folge verlor er allerdings wieder einen Rang. Der 34-jährige Emmentaler hatte wohl auf Regen gehofft, denn am Freitag war er auf nasser Strecke der Schnellste gewesen. Die Wolken hingen dann zwar tief über der Adriaküste, ausser ein paar weniger Tropfen blieb es jedoch trocken.



Das spanische Supertalent Raul Fernandez setzte sich vor seinem Teamkollegen Remy Gardner durch. Der Australier bleibt vier Rennen vor Schluss mit jetzt noch 34 Punkten Vorsprung auf Fernandez in der klar besten Position im Kampf um den WM-Titel. (ram/sda)

Bild: keystone