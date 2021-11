Tom Lüthi zeigte im Qualifying zu seinem letzten Grand Prix der Karriere die beste Leistung seit zwei Jahren. Nur rund ein Zehntel fehlte dem zurücktretenden Berner Moto2-Fahrer in Valencia zur Pole-Position.



Lüthis 6. Rang im Qualifying kam überraschend, standen doch die Zeichen nach einem heftigen Sturz am Freitag und dem enttäuschenden 27. Platz im Training am Samstagmorgen gar nicht günstig. Jedoch in den wenigen Stunden bis zum Qualifying wurde die Kalex komplett umgebaut. Der Berner und seine Techniker-Crew hatten nicht mehr viel zu verlieren, schlechter konnte es schliesslich kaum mehr kommen.



Der Exploit eröffnet Lüthi für das Rennen (Start 12.20 Uhr) ungeahnte Perspektiven. Bei der Schlussvorstellung seiner fast zwei Jahrzehnte dauernden GP-Karriere liegt für den 35-Jährigen unerwartet gar das beste Saisonresultat in Griffweite. Einzig im August in Spielberg gelang Lüthi heuer der Vorstoss in die Top 10. Aber auch in Österreich kam er nicht über Rang 9 hinaus. (dab/sda)

Bild: keystone