Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty beendet ihre Saison vorzeitig. Die 25-jährige Australierin wird damit auch nicht am WTA Masters in Guadalajara Mitte November ihren 2019 in Shenzhen gewonnenen Titel verteidigen.



«Ich muss der Erholung meines Körpers Priorität einräumen und mich auf die harte Vorbereitung für das Australian Open im Januar konzentrieren», liess Barty in einem Communiqué verlauten. Angesichts der ständigen Ungewissheit bei der Rückkehr nach Queensland und der Quarantäne-Anforderungen sei sie nicht bereit, diese zu gefährden.



Ihre letzte Partie bestritt Barty Anfang September am US Open in New York, wo sie in der 3. Runde scheiterte. 2021 gewann die zweifache Grand-Slam-Siegerin fünf Turniere, ihren grössten Erfolg feierte die 25-jährige im Juli in Wimbledon, als sie als erste Australierin nach 41 Jahren im All England Club gewann. (viw/sda/afp)

Bild: keystone