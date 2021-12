Der niederländische Sprinter Dylan Groenewegen verlässt das Team Jumbo-Visma und wird in den kommenden drei Saisons für die Australier von Bike-Exchange an den Start gehen.



Der 28-jährige Groenewegen kam in den letzten sechs Jahren für den niederländischen Rennstall zu über 50 Siegen, darunter vier bei Etappen der Tour de France.



In diesem Jahr verpasste Groenewegen einen Teil der Saison wegen einer Sperre. Nachdem er seinen Landsmann Fabio Jakobsen in einem Sprint bei der Polen-Rundfahrt im August 2020 in die Absperrgitter gedrängt und damit dessen schweren Sturz provoziert hatte, wurde er für neun Monate suspendiert. (dab/sda/afp)

Bild: keystone