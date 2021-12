Napoli setzt sich in der 18. Runde der Serie A im Verfolgerduell auswärts gegen die AC Milan 1:0 durch und überholt in der Tabelle die Mailänder.



Das einzige reguläre Tor im Giuseppe-Meazza-Stadion schoss der Nordmazedonier Elif Elmas in der 5. Minute nach einem Corner per Kopf. Für Gesprächsstoff sorgte eine Szene in der 90. Minute, als der vermeintlich Ausgleich des Ivorers Franck Kessié wegen einer Offsidestellung des am Boden liegenden Olivier Giroud annulliert wurde, was auf Seiten der Mailänder für Unverständnis sorgte.



Für Napoli war es der erste Sieg nach zuvor drei Spielen mit insgesamt nur einem Punktgewinn. In der Tabelle ist die Mannschaft von Luciano Spalletti nun der erste Verfolger von Leader und Titelverteidiger Inter Mailand. (sda)

Bild: keystone