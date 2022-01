Biathletin Lena Häcki zeigte beim Weltcup in Ruhpolding in der Verfolgung über 10 km eine ansatzweise starke Leistung. Die 26-jährige Engelbergerin verbesserte sich vom 38. in den 23. Schlussrang. Häcki stiess nach zwei fehlerlosen Schiessen zwischenzeitlich in die Top 15 vor, musste nach den Stehend-Schiessen jedoch gleich drei Strafrunden drehen und fiel dadurch wieder zurück.



Auch Elisa Gasparin traf beim letzten Schiessen zwei Scheiben nicht, sicherte sich als 40. aber immerhin noch einen Weltcup-Punkt beim Sieg der norwegischen Gesamtweltcupführenden Marte Olsbu Röiseland. Bei den Männern absolvierte Joscha Burkhalter erneut ein solides Rennen. Nach seinem 10. Platz am Donnerstag im Sprint egalisierte der 25-jährige Berner Oberländer als 29. sein zweitbestes Karriere-Ergebnis. Es siegte der Franzose Quentin Fillon Maillet. (ram/sda)

Bild: keystone