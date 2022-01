Genève-Servette ist in der National League weiter im hoch. Die Genfer schlagen Fribourg-Gottéron 4:1 und feiern den zehnten Sieg in den letzten elf Spielen.



Jan Cadieux bewirkt offenbar Wunder. Mitte November hat der 41-Jährige die Geschicke an der Bande von Genève-Servette von Pat Emond übernommen, seither hat sich sein Team kontinuierlich nach oben gearbeitet. 4:1 schlugen die Servettiens am Mittwochabend Fribourg-Gottéron und konnten damit nach drei Niederlagen in den ersten Aufeinandertreffen dieser Saison auch noch das letzte Team der Liga erstmals bezwingen. Und das, obwohl Gottéron den besseren Start erwischte.

Bild: keystone

Julien Sprunger brachte das Team von Christian Dubé kurz nach Wiederbeginn im zweiten Drittel in Führung. Der Fribourger Captain erwischte Dominik Nyffeler zwischen den Beinschonern hindurch. Darob liess sich das Heimteam indes nicht verunsichern. Kurz vor Spielhälfte gelang Marc-Antoine Pouliot in Überzahl der Ausgleich. Die Genfer agierten in der Folge dominant und kamen durch Joël Vermin in der 42. Minute zur Führung.



Und als Daniel Winnik zehn Minuten später eine Vorlage von Valtteri Filppula verwertete, war klar, dass die eindrückliche Siegesserie Servettes weitergehen würde. Vermin sorgte mit einem Treffer ins leere Tor für den Endstand. Der 29-Jährige ist ein Sinnbild des Genfer Höhenflugs. In den letzten vier Partien hat Vermin sieben Treffer erzielt. (sda)